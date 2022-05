1 maggio, celebriamo Paolo Rondelli: il primo capo di Stato gay

01 maggio 2022 a

a

a

Il primo maggio è la festa del lavoro. Vorrei celebrare in questa occasione, Paolo Rondelli, ingegnere, storico, scrittore e, in questi giorni, Capo Reggente di San Marino. Una cosa è balzata alla mia attenzione: il signor Rondelli è il primo Capo di Stato gay al mondo. Innanzi tutto, mi sembra che non sia una notizia. In secondo luogo: come hanno fatto ad accertarsi di questo? E infine, mi viene da dire: che non entri il privato a gamba tesa anche in questo caso. Paolo Rondelli è libero di fare della sua vita ciò che vuole, quando vuole, con chi vuole. Comunque, Rondelli ha 4 lauree, parla 4 lingue e sarà un ottimo Capitano Reggente di San Marino.

