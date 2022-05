L'Europa e la Russia non vanno più insieme sulla luna, un altro mito si sfalda

12 maggio 2022 a

a

a

Leggo: l’Europa e la Russia non andranno più insieme sulla luna. La notizia in sé ha un valore in quanto i piani spaziali delle rispettive nazioni non hanno più trovato punti d’incontro. Mi piacerebbe sapere perché, quali sono i motivi del dissenso e su quali tematiche non si sono trovati d’accordo. E’ un altro mito che si sfalda. Ero assolutamente convinto che chi si occupava di spazio, al di là della nazionalità, fosse d’accordo con gli altri. E invece no, anche in questo caso le cose non stanno così.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.