Il triste menù della Regina Elisabetta

Possiamo sbirciare sul menù della Regina Elisabetta che ha da poco compiuto 96 anni. A lei sono evitate le tartare e le carni al sangue. Queste ultime potrebbero infatti creare intossicazione. La Regina poi vuole che sul suo tavolo ci siano solo cibi di stagione e, cosa curiosa, i reali, sempre per evitare possibili intossicazioni, non possono mai bere acqua del rubinetto. Mi dispiace per la Regina ma leggo che gli spaghetti e altro tipo di pasta lunga sono un vero tabù. Sarà pure la Regina Elisabetta, sarà al Regno da 70 anni, ma mi sembra che a tavola grandi sfizi non se li levi.

