Quell'ingegnere che fa sempre pipì sul rabarbaro

Ogni tanto mi capita di leggere che la pipì può aiutare a coltivare il cibo. C’è un ingegnere straniero che coltiva rabarbaro e fa fare sempre pipì sul rabarbaro per farlo crescere meglio. Non chiedetemi se è vero o no. L’ho letto e lo riferisco. Credo che il corpo umano produca anche altri fertilizzanti, ma non mi sembra questa l’occasione per scendere in particolari. Anche ne “Il libro della giungla” di Kipling, se ben ricordo, c’erano racconti analoghi. Quella sembrava fantasia, questa invece è realtà.

