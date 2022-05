La giacca di Zelensky venduta all'asta. Perché non fare un mercato dell'usato "importante"?

27 maggio 2022 a

Pensate che la giacca del presidente dell’Ucraina Zelensky è stata venduta all’asta per 105mila euro. Il ricavato serve per aiutare la popolazione ucraina in difficoltà. Non avevo mai saputo che il Presidente di una nazione vendesse i propri abiti per aiutare la medesima. Non so quanto può valere una giacca di Putin né quella del Presidente francese Macron. Però, perché non organizzare un mercato dell’usato “importante”?

