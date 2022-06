Ma come si può nel 2022 parlare di bianchi e neri?

05 giugno 2022 a

È accaduto in America. Una coppia, prima di salire su un taxi, ha voluto essere sicura che il conducente fosse bianco. Quando il taxista ha ascoltato queste parole, ha detto ai due di andare a prendere un altro taxi. Il razzismo si combatte anche così. L’importante è non far finta di niente. Talvolta mi domando come si possa, a giugno del 2022, ancora parlare di bianchi e neri, ancora discutere di razzismo. Ricorderete che proprio in America, non molto tempo fa, ci fu un uomo di colore ucciso da un poliziotto che gli mise il ginocchio sul collo, togliendogli la vita.

