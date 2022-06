Gli incredibili resti di un bizzarro dinosauro

24 giugno 2022 a

a

a

Un team di ricercatori, è incredibile, ha portato alla luce i resti di un bizzarro dinosauro. Il che è accaduto in Egitto, in un deserto. L’animale era bipede, aveva denti piccoli e braccia tozze. Era carnivoro, lungo circa 6 metri e vagava per il deserto del Sahara 98 milioni di anni fa. Già il fatto che se ne siano trovate tracce, mi sembra strepitoso. Questo dinosauro, appartenente alla famiglia degli “abelisauridi”, era simile ad una lucertola. E’ stato trovato in Egitto ma in gran parte erano presenti in Patagonia e in altre zone. Persino in Antartide.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.