I cani abbandonati? Se fossi in loro, tornerei dalla famiglia per darle un morso

27 giugno 2022

a

a

Quando c’è stata la pandemia da Covid, e quindi per milioni di persone l’obbligo di rimanere in casa il più possibile, c’è stato un vero e proprio boom di adozione di cani. Il brutto sta che finito il lock-down oltre 117mila proprietari di cani hanno cambiato idea e restituito l’animale al canile o affidandolo ad un’altra famiglia. Quindi hanno preso il cane per tenergli compagnia e appena finito quel compito, se ne sono liberati. Se fossi uno di quei cani, li andrei a trovare e gli darei un morso.

