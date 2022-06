Malori al concerto di Vasco Rossi, vi dico io perché

29 giugno 2022 a

a

a

Alcune settimane or sono, al Circo Massimo di Roma si sono tenuti due concerti di Vasco Rossi che hanno avuto 70mila spettatori a serata. Moltissimi perciò, infatti c’è stato un boom di malori: in 300 si sono sentiti male per colpa del caldo, probabilmente per aver bevuto un bicchiere di troppo oppure per la mancanza d’aria determinata dal super affollamento. Pensate che alcuni spettatori si sono recati al Circo Massimo molte ore prima che il Concerto avesse inizio. Ecco perché può accadere di sentirsi male e di avere perciò problemi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.