Caso abominevole al Comune di Nettuno, ma nessuno si è dimesso

È incredibile. A Nettuno, il Comune, ha sottoposto alle famiglie che hanno a carico persone disabili frasi tipo: “Da zero a quattro, quanto ti vergogni del tuo familiare?”, “Quanto risentimento provi nei suoi confronti?”, “Quanto non ti senti a tuo agio quando hai amici in casa?”. Le famiglie devono riempire il questionario per ottenere i fondi dalla Regione Lazio. Pare che l’orrendo questionario sia scomparso. Ma è possibile che una vicenda così abominevole non abbia provocato almeno qualche dimissione?

