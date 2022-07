I polpi intelligenti come noi? Ora fatico a mangiarli

Maurizio Costanzo 13 luglio 2022 a

a

a

Dalle ricerche scientifiche si può apprendere sempre qualcosa d’interessante. Per esempio, leggo che il cervello dei polpi somiglia più del previsto a quello umano. Gli scienziati sostengono che l’intelligenza del polpo è molto diversa da quella degli altri invertebrati e più simile a quella dei vertebrati. Diciamo la verità: io non me ne sono mai accorto dell’intelligenza dei polpi. Non so voi, ma questa notizia mi mette in crisi all’idea di farne oggetto di un pasto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.