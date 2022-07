18 luglio 2022 a

a

a

Non finirò mai di stupirmi. In Svizzera per partecipare ad uno strano rituale, un gruppo di persone ha deciso di camminare sui carboni ardenti. Il tutto, com’era prevedibile, si è concluso con 25 ustionati, 13 dei quali in maniera grave. Ci sarà qualcuno che senza fretta ci farà sapere perché questi svizzeri hanno deciso di camminare sui carboni ardenti. Non basta loro la vita di tutti i giorni? Ma saranno svizzeri o emigrati?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.