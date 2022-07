Dietro il meteo i carrozzieri: con questo vento avranno una bella estate di lavoro

20 luglio 2022 a

Non è una novità scrivere che il tempo è cambiato e che il pianeta si è surriscaldato. Mi fa impressione comunque leggere che da Nord a Sud in Italia, in una notte, ci sono stati 50mila fulmini. Mi sembra una esagerazione. Leggo anche che, per colpa di forti raffiche di vento, a Roma ci sono 60mila alberi che potrebbero in parte cadere con conseguenze facilmente immaginabili. Penso che ad incoraggiare il vento ci siano i carrozzieri che, con gli alberi caduti sulle macchine, potrebbero avere una bella estate di lavoro.

