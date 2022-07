Cinghiali con la museruola? In bocca al lupo a chi gliela mette

31 luglio 2022 a

a

a

È abbastanza incredibile eppure è successo a Genova dove una donna che stava prendendo il sole in spiaggia è stata aggredita da un cinghiale il quale le ha morso un braccio. C’è da stupirsi: non siamo abituati a vedere i cinghiali che passeggiano lungo le spiagge e poi è necessario fare anche un corso ai medici che si organizzino per una antirabbica da cinghiale. Un tempo si diceva di mettere la museruola ai cani. Adesso si può dire mettiamo la museruola ai cinghiali. Già: ma chi gliela mette?