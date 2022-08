05 agosto 2022 a

Un ristoratore di Francoforte, in Germania, aveva chiamato un suo ristorante “Falcone e Borsellino”. La messa in scena era abbastanza di cattivo gusto. Gli eredi di Falcone e di Borsellino si sono rivolti a un Giudice che non ha permesso la cosa. Pensate, però, che a vietare la cosa sono stati i giudici della Corte di Appello, perché i primi magistrati ritenevano che non ci fosse niente di grave a chiamare il ristorante “Falcone e Borsellino”. Forse va spiegato ai tedeschi come stanno le cose.