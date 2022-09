08 settembre 2022 a

Siamo ancora a settembre, quindi nella buona stagione e quelli che conoscono le cose del mondo ci consigliano ancora una volta di camminare. D’altra parte, sono noti i benefici del camminare ogni giorno. Chi sa, fa sapere che bisogna camminare per combattere l’insonnia, bisogna camminare per aiutare la creatività e bisogna camminare per far crescere il buonumore. Star fermi crea insonnia, abbassa la creatività e manda via il buonumore.