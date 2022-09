Sanna Marin balla alla festa? Ci ho pensato qualche giorno, e...

Maurizio Costanzo 12 settembre 2022 a

Ci ho pensato qualche giorno, prima di scrivere della prima ministra finlandese Sanna Marin, accusata perché in un video si diverte ad una festa. Personalmente non ci vedo niente di male e penso che anche una Prima Ministra, in privato, possa ballare e lasciarsi andare a qualche piccolo eccesso. Insomma: vivere. Abbiamo visto primi ministri fare molto peggio che divertirsi e danneggiare seriamente le popolazioni che li avevano eletti. C’è da aggiungere che Sanna Marin, la Prima Ministra finlandese, è anche una donna bella e interessante.