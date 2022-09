29 settembre 2022 a

Leggo uno studio di una società italiana di medicina ambientale, dove si afferma che il Covid si è diffuso meno nelle città con più aree verdi. Con questo ragionamento, si potrebbe pensare che il Covid in campagna non contagia nessuno. Non sarà, piuttosto, che nelle aree più verdi ci si incontra di meno e quindi c’è meno occasione di contagio? Forse questo, nei grandi centri urbani non si può evitare. A volte mi trovo a domandarmi: ma certe società che studiano, siamo sicuri che studino?