Boom di truffe d'amore: cosa c'è dietro

Non potevamo immaginare che nei primi sette mesi di quest’anno la Polizia Postale avrebbe riscontrato un vero e proprio boom delle truffe romantiche. Un tempo esistevano i cuori solitari, adesso esistono i cuori solitari che cercano di truffare romanticamente, cioè con proposte d’amore, persone che ci cascano. Forse non conosco bene la meccanica ma o c’è in giro una solitudine devastante o non capisco come si possa cadere in questi raggiri.