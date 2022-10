Cani e gatti ci disturbano quando dormiamo, ma siamo sicuri di non fare lo stesso?

20 ottobre 2022 a

Pur avendo convissuto nella vita con cani e gatti, non mi ero mai accorto che i medesimi non capiscono il nostro modo di dormire. Loro, affermano gli studiosi, ma lo possiamo dire anche noi padroni di cani e di gatti, dormono due terzi della giornata. Curiosamente però, talvolta, decidono di svegliarci per avere coccole, roba da mangiare o solo per stare insieme. A loro non viene in mente che state dormendo e non dovete essere disturbati. Siamo sicuri che noi quando cani e gatti dormono non li disturbiamo mai?