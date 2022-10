Il Partito della Birra? Spero non vengano idee uguali ai politici italiani

30 ottobre 2022 a

Ogni Paese ha le proprie abitudini. Ci sono state di recente le elezioni in Austria e il Partito della Birra si è piazzato al terzo posto. Diciamo la verità: è abbastanza sorprendente anche perché mi risulta che la candidatura del Partito era stata poco più di uno scherzo e invece: terzo posto. Immagino che gli elettori di quel Partito, per festeggiare la vittoria, avranno alzato il gomito e tutto torna perciò al Partito medesimo. Mi auguro che non vengano idee uguali a raggruppamenti politici italiani.