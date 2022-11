14 novembre 2022 a

a

a

Tre pescatori hanno passato 28 ore in mare dopo che il loro peschereccio era naufragato a causa di una tempesta. I tre sono rimasti attaccati ai frigoriferi della barca e hanno combattuto a mani nude con le meduse e gli squali. Ad uno squalo uno dei pescatori gli ha messo le dita negli occhi. Anche gli squali non reagiscono più. Un tempo anche una medusa faceva paura ma l’uomo in mare evidentemente si è montato la testa.