Le fontane di Roma non sono piscine private

Non ci piace proprio che qualcuno scambi le fontane di Roma per piscine private. Accade ogni tanto, talvolta con maggior frequenza. È vero che fa caldo ma non è giusto, com’è accaduto di recente, che un ragazzo in mutande si lavi in una fontana del centro di Roma. Si dice che fino ad oggi i bagni nelle fontane avvenivano di notte, ma ora lo si fa impunemente. Ricordiamoci come ne “La dolce vita”, il capolavoro di Federico Fellini, la protagonista di questi bagni era la Fontana di Trevi ma a tuffarsi erano due grandi attori.