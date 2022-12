Torna a casa cieco per colpa dell'oculista: cosa c'è da chiedersi

14 dicembre 2022 a

È abbastanza incredibile, eppure a Marsiglia, in Francia, un uomo è andato dal suo oculista per farsi controllare gli occhiali ma è tornato a casa cieco. In realtà il medico ha utilizzato un laser che gli ha tagliato una parte di occhio. Due anni dopo, questo oculista ha ammesso alla televisione francese lo sbaglio. Avrebbe confuso, forse, la patologia di un paziente con un altro. C’è da chiedersi perché non si è preoccupato di certificare il nome del medesimo.