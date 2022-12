18 dicembre 2022 a

a

a

Chi segue la televisione e precisamente il “Grande Fratello VIP”, avrà saputo che un ospite, la cantante Wilma Goich che ha 77 anni, ha ammesso di provare un sentimento per Daniele Del Moro, altro inquilino del format. Wilma Goich ha detto: “Lui può fare quel che vuole, io so che è amore”. La verità è che essere costretti per settimane e mesi in una stessa abitazione, può far nascere sentimenti che altrimenti non si paleserebbero.