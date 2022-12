Esiste un farmaco per cancellare gli ex

Maurizio Costanzo 28 dicembre 2022 a

Avvicinandoci alla fine dell’anno, è utile sapere che esiste un farmaco per dimenticare le delusioni d’amore. Infatti, uno studio ha scoperto che l’assunzione di un beta-bloccante, insieme alla “terapia di riconsolidamento”, ha il potere di offuscare i ricordi di un ex che ci ha fatto soffrire. Mi pare interessante, perché in un bilancio di fine d’anno, possiamo guardarci indietro e interrogarci su delusioni d’amore con sofferenza aggregata.