Salgono i malati di Covid: un modo per allontanarsi dalle feste?

29 dicembre 2022

È strano, eppure leggendo che sono aumentati gli ammalati di Covid e quelli di influenza, mi viene da dire che forse l’uomo, nell’approssimarsi delle feste si ammala. Possiamo chiederci: un modo per allontanarsi dalle feste? Oppure un modo per farsi compatire? Non lo so, ma la notizia è abbastanza curiosa e deve farci riflettere. Non ricordo chi disse che tutti i mali non vengono per nuocere. Personalmente, ritengo sia meglio che non vengano.