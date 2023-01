Papa Francesco, il voto sul calcio (e le voci sulla guardia svizzera)

06 gennaio 2023 a

È giorno dell’Epifania che, tutte le feste si porta via. Mi piace ricordare che Papa Francesco è argentino ma non ha visto la finale dei mondiali di calcio Argentina-Francia, perché nel 1990 ha fatto un voto. Tutto è cominciato nel lontano 15 luglio del 1990, dopo pochi giorni dalla finale dei mondiali d’Italia 1990, che vide, tra l’altro, l’Argentina sconfitta. In quell’occasione, Bergoglio - che non era ancora Papa e rimase molto deluso da tutto questo - decise di non seguire più le partite. Ma qualcuno aggiunge che c’è una guardia svizzera che lo informa, via via, dei risultati.