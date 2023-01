A Rovigo un corso per aiutare i fedeli a trovare l'anima gemella

13 gennaio 2023 a

Incredibile. La Diocesi di Rovigo ha lanciato un corso “propedeutico” per aiutare i fedeli a trovare l’anima gemella. Il corso, intitolato: “Nati per amare”, comprende una pre-cena seguita dalla lettura di alcuni passi biblici, ad esempio: “Il Vangelo è pieno di single, a partire da Gesù Cristo”. Mi piacerebbe sapere a chi è venuto in mente tutto questo, nella Diocesi di Rovigo. Se fossi un loro superiore chiederei di essere informato quando vengono idee analoghe.