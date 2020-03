Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e l'inaudita protesta contro gli autori: "Scordatevi di me", si toglie il microfono

Francesco Fredella 03 marzo 2020 a

Lei, lui, l’altro (che sarebbe Andrea Denver). Adriana Volpe è furiosa. E stavolta se la prende con gli autori del Grande Fratello Vip, accusati (secondo lei) di aver mandato in onda troppi video in cui si nota quel feeling sospetto con Denver. Che ha già creato qualche problema al marito della conduttrice. Adesso la Volpe toglie la maschera. Quella che indossa in casa è una maschera di bellezza. La Volpe avverte di essere pronta ad autoisolarsi nella casa come forma di protesta, forse per rompere i rapporti di amicizia con Denver che stanno creando un po’ di mal di pancia a suo marito Roberto. Che torna sull’argomento spinoso con una nuova lettera. E’ la seconda che scrive nel giro di poco tempo. Il gossip s’infiamma. Tutto questo manda in tilt Adriana che protesta contro il Grande Fratello decidendo di togliere i microfoni. “Questa settimana dormirò tanto. Scordatevi di me, caro Grande Fratello”, tuona l’ex conduttrice de I fatti vostri.