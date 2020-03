Serale Amici, Maria De Filippi sfotte Matteo Salvini? La citofonata sotto casa di Sabrina Ferilli

06 marzo 2020 a

a

a

Il secondo serale di Amici 19 si apre con un siparietto molto curioso, che sembra una sorta di satira politica sull'ormai celebre episodio del citofono, che ha visto protagonista Matteo Salvini durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Maria De Filippi manda un'inviata sotto casa di Sabrina Ferilli, che risponde seccata a citofono: "Che vuoi? Che c***o stai facendo sotto casa mia? Dovevi venire da me stasera? Stavo mangiando. Volete salire? Ma certo che no, non me ne frega niente, sono in pigiama". Di certo quello della De Filippi è stato un modo diverso di iniziare una puntata già di per sé particolare, vista l'assenza di pubblico in studio a causa dell'emergenza coronavirus che ha investito l'Italia intera.