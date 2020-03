Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha dormito da sola. Licia in veranda: "Non ho dovuto nemmeno insultarla"

07 marzo 2020 a

Al Grande Fratello Vip uno dei beni primari è il letto in solitaria. E Antonella Elia lo conferma. A colazione si confida con Antonio Zequila, forse l'unico amico sincero nella casa, e svela quanto accaduto la notte precedente con Licia Nunez: L'attrice, ex fidanzata di Imma Battaglia, ha scelto di dormire in veranda e la storica valletta di Mike Bongiorno non trattiene la soddisfazione: "Non ho dovuto nemmeno insultare per avere un letto da sola! Che bello quando i rapporti finiscono così!". Alla fine, il popolo su Twitter si è scagliato per la quasi totalità contro la "perfida Elia", non cogliendone forse l'ironia un po' troppo caustica.