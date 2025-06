Affari tuoi, cosa inquadrano: il marito di Elisea umiliato

Qualcuno l’ha definita «la partita più sfortunata di sempre» nella storia di Affari tuoi. Classifiche di questo tipo sono praticamente impossibili, ma purtroppo per Elisea non ci si allontana E che lo stellone non fosse esattamente dalla parte della bella tabaccaia siciliana lo si è capito fin dalle primissime battute. Venerdì sera la concorrente sceglie il suo pacco ed è finalmente in studio, per presentarsi al pubblico del quiz show dell’access prime time di Rai 1.

«Nella vita mi occupo di mia figlia e ho un cagnolino che per me è come un figlio e somiglia a Gennarino, si chiama Chico», spiega la ragazza riferendosi alla simpatica mascotte a quattro zampe della trasmissione. Il conduttore, Stefano De Martino, chiede alla regia di mostrare una foto del cane ed ecco l'equivoco: la foto arriva, ma ritrae solo il marito e il padre di Elisea. «Ragazzi, ragazzi», è la tirata d’orecchie di De Martino ai suoi collaboratori. E mentre ridono tutti, Elisea prova a correre ai ripari: «Questi sono mia figlia, mio padre e mio marito». Riprende la parola il padrone di casa: «In questa foto, in basso, c’è anche Chico ma non si vede». Non male, come partenza. Ma il meglio, anzi il peggio, deve ancora venire.