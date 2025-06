Affari Tuoi, gioca Michele Papillon? Come si presenta il pubblico in studio

Oggi, domenica 1° giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia. Si chiama Marianna, viene da Palermo e nella vita fa l'impiegata e la studentessa.

Il concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Michele, viene da Bari ed è conosciuto all'interno del programma per la sua eleganza. Il ragazzo porta sempre un papillon. E De Martino per omaggiarlo ne ha regalato uno a ogni spettatori in studio tra il pubblico. Michele è fidanzato da nove anni con Anna, che lo ha raggiunto ad Affari Tuoi. Lei ha spiegato di essere rimasta abbagliata dal suo carattere. Anche se all'inizio era "un po' pazzerello". Lei è un capostazione. Insieme hanno giocato col pacco numero 11.