Francesca Michielin bloccata su WhatsApp da Alberto Angela: tutta colpa di una foto

Una fotografia, diventata subito virale sui social, avrebbe creato un certo imbarazzo tra i due. "Mi avevano regalato per il compleanno una coperta con su stampata la sua faccia. Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l'hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv la facevano vedere. Mi chiedevano: 'Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?'. Io un po' stavo al gioco, un po' dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio. In ogni occasione pubblica che posso gli chiedo scusa...". Da qui l'appello divertente dei due conduttori del podcast Tintoria al divulgatore della Rai: "Alberto perdonala!".