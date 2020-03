Anticipazioni Uomini e Donne, il Trono Over si piega la coronavirus: Gemma Galgani-Tina Cipollari, rissa e lacrime anche a distanza

11 marzo 2020 a

Che cosa succederà al Trono Over di Uomini e Donne dopo il nuovo decreto sull’emergenza coronavirus che interessa l’Italia intera? Se lo chiedono tutti i fan del programma di Maria De Filippi: il problema principale è legato allo spostamento di “dame e cavalieri”, mentre in studio già dalle anticipazioni è possibile notare che sono stati presi gli accorgimenti necessari. Meno partecipanti, sedie disposte a distanza di sicurezza l’una dall’altra e balli annullati. Ciò non ha però impedito a Tina Cipollari ed a Gemma Galgani di mettere in piedi il solito show. La De Filippi segnala che Gemma è un po’ triste in questo periodo perché non riceve più corteggiatori, allora Tina interviene così: “Prima di entrare in questo studio ma che cosa andavi cercando in giro? Voglio capire”. “Potresti essere ogni tanto sensibile?”, è la replica di una Gemma in lacrime come al solito. “Ecco - chiosa Tina - trovami una lacrima su questi occhi”.