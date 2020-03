Striscia la Notizia, vergogna in Serie A nei giorni del coronavirus: lo sputo che non si doveva vedere

11 marzo 2020 a

Il calcio non si era fermato. Già, ora anche il pallone, a causa del coronavirus, non rotola più almeno fino all'inizio di aprile. Eppure, come detto, lo scorso weekend si è giocato, seppur a porte chiuse. Tra le partite, anche Juventus-Inter, con il tracollo nerazzurro. E Striscia la Notizia, sul sito web del programma in onda su Canale 5, ha dedicato un servizio proprio all'ultima giornata del massimo campionato. La ragione? Si è visto tutto ciò che non avremmo voluto vedere, dagli abbracci e fino agli sputi. Scrive la redazione di Striscia, presentando il servizio: "In tempi di Coronavirus, dai calciatori ci si aspetterebbe maggiore attenzione alle buone abitudini per evitare il contagio. E invece durante l'ultima giornata di campionato non sono mancati abbracci, strette di mano e sputi sul prato". Vedere per credere.

Striscia, sputi e abbracci in Serie A: il video