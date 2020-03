Grande Fratello Vip, vergogna di Paola Di Benedetto: "Coronavirus? Per fortuna prende solo gli anziani"

19 marzo 2020 a

Stavolta non è solo una gaffe. Ma un vero scivolone. Senza precedenti. Paola Di Benedetto, ex Madre Natura, la combina grossa al Grande Fratello Vip. “Coronavirus? Per fortuna prende solo gli anziani”, avrebbe detto secondo i follower della trasmissione in una discussione nella casa. E il popolo della Rete la vuole fuori, facendola a pezzi con tweet di fuoco. Quella frase non sfugge alle attente orecchie da casa. “Non avrebbe mai dovuto pronunciare una cosa simile”, scrivono sui social alcuni telespettatori.

Secondo una prima ricostruzioni l’ex Madre Natura avrebbe detto: “Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati, pensa se avesse preso bambini e adulti”. E’ probabile che in queste ore ci saranno provvedimenti contro di lei, ma ormai il reality è alle battute finali. Si aspettano più che altro le sue scuse ed un chiarimento.