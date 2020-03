Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Antonio Zequila: "Sei patetico", il complotto del televoto

22 marzo 2020 a

Provata dalla permanenza nella casa, forse un po’ stanca, Antonella Elia non si arrende. Afferra di nuovo le armi e colpisce. La sua vittima è Antonio Zequila. Lo scontro si consuma in cucina. Er Mutanda prepara il pranzo e la Elia gli dice: “Sei patetico”. Antonella lo accusa di aver chiesto ai fan di farla eliminare al televoto. Insomma, ci sarebbero ancora strategie. Un vero e proprio tormento nella testa della Elia che grida al complotto nei suoi confronti. Intanto, in tutti questi gironi, l’umore è crollato nella casa dove la notizia del Coronavirus ha sconvolto tutti. Adriana Volpe, tra l’altro, ha lasciato un vuoto immenso dopo l’improvvisa uscita a causa della morte di suo suocero (affetto dal Covid-19).