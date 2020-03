Grande Fratello Vip, Andrea Denver ha perso la testa per Adriana Volpe? Cosa si è sfilato dai pantaloni

23 marzo 2020 a

Adriana Volpe continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip, anche dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia. L’ex conduttrice della Rai ha lasciato un segno indelebile su questa quarta edizione, tanto che i concorrenti rimasti in gioco la nominano tutti i giorni. In particolare Andrea Denver è apparso molto provato dall’addio della Volpe, con la quale si era creato un rapporto speciale: i fan del reality l’hanno definita la storia d’amore impossibile, ma al di là dei gossip i due hanno instaurato una bella amicizia. Tanto che domenica sera, parlando con Patrick Ray Pugliese, Andrea ha tirato fuori dal jeans la foto scattata insieme ad Adriana in occasione del calendario del GF Vip. Il giovane modello ha poi rivolto un bel pensiero alla Volpe: “Bellissima, bellissima donna. Spero stia bene e che ci stia guardando”.