Striscia la Notizia, il disastro del professor Massimo Galli: coronavirus, cosa gli era uscito di bocca

Va detto, in molti avevano sbagliato previsioni e percezione circa l'emergenza coronavirus. Fa più specie, però, quando a farlo è uno come Massimo Galli, il direttore responsabile del reparto malattie infettive del Sacco di Milano, uno che in questi giorni drammatici abbiamo iniziato a conoscere molto bene. E contro di lui punta i riflettori Striscia la Notizia, con un servizio trasmessa nell'edizione del tg satirico di lunedì 23 marzo, in onda su Canale 5. Viene infatti mostrato un filmato di Galli che risale allo scorso 10 febbraio, in cui di fatto minimizzava il rischio-contagio in Italia. Come sia poi andata a finire, è sotto agli occhi di tutti. "Diversi utenti ci hanno segnalato un'intervista del professor Galli che in data 10 febbraio aveva sbagliato le previsioni sulla diffusione del coronavirus in Italia", sottolinea Striscia rilanciando il video.

Striscia, le previsioni errate di Massimo Galli: il video