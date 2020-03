Grande Fratello vip, Antonella Elia sbotta contro Sossio Aruta: "Chi sei davvero", clamorosa rottura

24 marzo 2020 a

“Io credevo di avere un grande amico", sbotta Antonella Elia, "ma non importa ormai sono abituata”. La tensione al Grande Fratello vip sale e ieri 23 marzo la showgirl voleva chiudere la sua amicizia con Sossio Aruta. I due concorrenti della Casa avevano già discusso diverse volte negli ultimi giorni, finché la Elia dopo una frase dell'ex cavaliere di Uomini e donne ha perso le staffe. Alla domanda: "Chi scegli tra me e Antonio Zequila", Sossio si è trovato in difficoltà. Ha confessato di avere dei dubbi poiché nonostante con Antonella sia nata una bella amicizia, con Zequila ha legato molto. Affermazione che non è affatto piaciuta alla Elia che non è riuscita a restare indifferente.