Grande Fratello Vip, Antonio Zequila gelato da Sossio Aruta: "Meglio lo slippino di Er Mutanda"

Volano offese al Grande Fratello Vip. Antonio Zequila e Sossio Aruta sono ai ferri corti. Una vecchia ruggine che non va via. Uno contro l’altro da giorni: Zequila e Sossio sono ad un passo dalla rissa. Er mutanda resta seduto, impomatato. Calmo. Sossio si agita e dice: “Mi hai bullizzato dicendo che non so parlare l’italiano (...) meglio lo slippino che Er mutanda”. Poi dopo una lunga lite in diretta Zequila ammette: “Ce l’ho col sistema. Lui è entrato a giochi fatti e per una coincidenza si ritrova in finale”.

Sossio lo accusa di essere famoso per le risse verbali, rispolverando la lite con Pappalardo ai tempi della Rai. Di acqua ne è passata sotto ai ponti. Ma i vecchi rancori, a quanto pare, non vanno via. Nemmeno un reality calma i due concorrenti, ad un passo dalla finale. Ora se ne dicono di tutti i colori e a vicenda si insultano davanti a tutti. Una lite senza precedenti.