Grande Fratello Vip, "non la sopporto più": complotto nella notte, per Antonella Elia si mette male

Licia Nunez contro Antonella Elia. L’ex ragazza di Non è la Rai viene fatta nera in una chiacchierata notturna con Patrick Pugliese nella casa del Grande Fratello Vip. La Nunez usa toni molto: “Mi lancia sempre frecciatine. Ma rispondo col sorriso, la sua voce non riesco a sopportarla più”. Patrick ascolta. E’ comprensivo più del solito. Poi sgancia la bomba: “Non è migliorato il suo comportamento, è solo una cordialità diversa, forse anche dopo aver visto le sue fragilità in puntata”. Le sue parole rassicurano poco Licia. Che prende la palla al balzo per rincarare la dose: “Ha fatto l’ennesima figuraccia con la storia dei biscotti”. Il riferimento di Licia va alla lite accesa, sfociata in una vera e propria rissa, a causa di un pacco di biscotti senza glutine che Fernanda ha sottratto alla Elia. “Per fortuna non ci saranno più scontri così”, dice Patrick. Sembra quasi un gioco al massacro, consumato nella notte. Pochi vipponi conoscevano il carattere abbastanza fumantino della Elia.

