Grande Fratello Vip, rissa tra Antonio Zequila e Patrick: "Serpente a sonagli", faccia a faccia di fuoco

Francesco Fredella 02 aprile 2020

"Si mostra buono e disponibile. Alla fine è un serpente". Antonio Zequila spara a zero e affonda Patrick Pugliese. Un faccia a faccia senza precedenti al Grande Fratello Vip. Fiamme in studio. "Ha offeso Antonella Elia, quando perde le staffe è un serpente a sonagli".

Ma Patrick, solleticato da Alfonso Signorini, risponde a tono: "Sono più umile di lui...". Uno scontro così non era mai stato visto prima. Ma alla vigilia della finalissima i due coinquilini antagonisti se ne dicono di tutte le ragioni. Scontro di fuoco. Zequila, però, non riesce a far perdere le staffe a Patrick.