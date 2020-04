Amici, Maria De Filippi confessa: "Non volevo farlo, come mi ha convinto Pier Silvio Berlusconi"

02 aprile 2020 a

Maria De Filippi chiarisce perché ha deciso di continuare ad andare in onda con Amici e svela come sta vivendo il lavoro ai tempi dell’emergenza coronavirus. “Una parte di me diceva di non voler andare in onda - dichiara in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera - è stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della Protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza. Alla fine però d’accordo con Pier Silvio Berlusconi mi sono convinta che andare avanti era la scelta giusta: mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta a mancare”. Un risvolto positivo dell’emergenza è che “queste dirette sospese nel tempo” hanno portato tutti in una “dimensione più vera, autentica. I ragazzi - sottolinea la De Filippi - non hanno percepito quanto a casa possono piacere o non piacere; non avevano il feedback delle reazioni del pubblico; quando cantano, quando discutono con la giuria, non hanno nessun applauso o segni di dissenso. E nel silenzio diventa tutto più drammatico”.