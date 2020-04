Grande Fratello Vip, la verità di Teresanna su Antonella Elia: "Nella casa molti fingono di sopportarla"

02 aprile 2020 a

"Molti fingono di sopportarla". Uscita dal Grande Fratello Vip, Teresanna Pugliese vuota il sacco su Antonella Elia e non solo. "Molti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero - spiega la ex tronista di Uomini e donne -. Ma conta quello che passa fuori". La Elia è la favorita per la vittoria finale, ma forse nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare.

Lo stesso vale per Andrea Denver: "Devo dire sì, sono molto molto sorpresa - ha sottolineato Teresanna con una punta di amarezza -. Ho capito uscendo, che mi diceva delle cose che non combaciavano con le cose che poi faceva. Il suo atteggiamento riusciva a ingannarmi".