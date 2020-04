Finale Amici, incredibile rissa tra tecnici: portano la vasca dietro le quinte, vola uno spintone

04 aprile 2020 a

Anche durante la finale, la diciannovesima edizione di Amici si è distinta per alcune liti. Stavolta però non c’entrano niente Maria De Filippi e i concorrenti, né tantomeno i professori e i membri della giuria esterna. Subito dopo il siparietto con Rudy Zerbi, immerso in una vasca d’acqua, al pubblico non è sfuggito il momento in cui due tecnici hanno avuto una discussione molto accesa, con uno che spintona l’altro in diretta.

Non è dato sapere il motivo dietro quello che, più che una rissa, è sembrato un diverbio sfociato in un attimo di nervosismo: paradossalmente però quell'episodio è entrato nella storia della finale, dato che i social sono letteralmente impazziti per quanto accaduto mentre i tecnici portavano la vasca dietro le quinte.