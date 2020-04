Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivede Pietro dopo settimane: "Sembri un bandito"

Francesco Fredella 09 aprile 2020 a

a

a

Show. Non si vedevano da settimane. Eppure Antonella Elia appena ha incontrato Pietro Delle Piane, il suo fidanzato, ha cambiato faccia. Gioia e sorrisi. "Sembri una principessa", dice lui. "Sembri un bandito", risponde lei. Scherzando.

"Senza pal***e". La rabbia di Fernanda: ha scoperto come Patrick e Denver la chiamavano di nascosto



Mentre la Elia era nella casa Pietro è stato al centro di scontri mediatici durissimi dopo l’incontro con la sua ex, la figlia di Dario Argento. Che ha smentito un flirt. Poi tutto è finito in una bolla di sapone. Ma dimenticate quel bacio da record (un po’ cinematografico) tra Antonella e Pietro. Quelli erano altri tempi. Non c’era il coronavirus. Il loro incontro è stato a distanza, tra sguardi e battute. Ora la favola della Elia e Pietro dovrebbe continuare lontano dai riflettori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.