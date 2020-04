Grande Fratello Vip, bomba di Zequila su Adriana Volpe e Andrea Denver: "Si sono innamorati. Lui è uno..."

10 aprile 2020 a

Nonostante sia calato il sipario sul Grande Fratello Vip, continua anche a distanza lo scontro tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Quest’ultima si è infastidita per alcune dichiarazioni che l’attore ha rilasciato in un’intervista al settimanale Chi. Zequila si è scusato con Sossio Aruta per aver tirato fuori la storia dei figli e degli alimenti non pagati, ma non ha risparmiato un attacco al duo Volpe-Denver: “Secondo me si sono innamorati reciprocamente, c’era molta complicità. Lui è uno spione, ha montato tutto il caso con Adriana. Io gli ho semplicemente detto che è una bella donna e che da giovane lo era ancora di più. Lui lo ha raccontato a lei ed è nato il caso”. La Volpe ha però ribadito a più riprese che tra lei e Denver si è creata una bella amicizia, ma nulla di più considerato che è sposata e ha una splendida bambina.

"Di cosa ha bisogno per esistere". Adriana Volpe mai così estrema: umilia (nell'intimo) Antonio Zequila

